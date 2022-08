Allemagne : La maman de Nina Hagen est décédée

L'actrice Eva-Maria Hagen est morte mardi, à l’âge de 87 ans. La famille avait dû quitter la RDA quand elle avait été déchue de sa nationalité et interdite de travailler.

Sur Instagram, Nina Hagen (à gauche) a rendu hommage à sa mère Eva-Maria. Instagram

L’actrice et cantatrice allemande Eva-Maria Hagen, figure de l’ex-RDA, qu’elle avait fini par quitter pour des raisons politiques, est morte mardi à l’âge de 87 ans, a annoncé, vendredi, un porte-parole de la famille. «Notre adorée Eva-Maria Hagen a quitté le monde terrestre pour rejoindre son éternelle patrie le 16 août 2022», a déclaré l’agent de sa fille, l’icône du punk allemand Nina Hagen.

Née à Kolczyn, en Pologne, le 19 octobre 1934, Eva-Maria Hagen a fait ses débuts en 1953 dans la pièce «Katzgraben», écrite et mise en scène par le dramaturge Bertolt Brecht au prestigieux Berliner Ensemble, adaptée par la suite au cinéma.

Elle est devenue une des actrices les plus populaires en Allemagne de l’Est, notamment après le succès de la comédie romantique «Vergesst mir meine Traudel nicht» («Noubliez pas ma petite Traudel»), produite en 1957 par la société d’État DEFA, sur une jeune orpheline de guerre qui tombe amoureuse d’un policier. En plus du théâtre, celle qu’on surnommait souvent la «Brigitte Bardot de la RDA» s’est illustrée dans plus de 50 films.

En disgrâce, interdite d’exercer son métier

Mariée pendant cinq ans à l’auteur Hans Olivia-Hagen, elle a eu une fille, Nina, née en 1955, avant son divorce, et s’est liée par la suite au compositeur critique du régime de l’Est Wolf Biermann. Quand les autorités de la RDA l’ont déchue de sa nationalité est-allemande, Eva-Maria Hagen et sa fille sont elles aussi tombées en disgrâce et interdites d’exercer leur métier. La famille a quitté la RDA en 1977, pour s’installer à Berlin-Ouest.

Eva-Maria Hagen s’est alors lancée dans une seconde carrière, mêlant le théâtre et le chant, qu’elle a poursuivi jusqu’après la chute du Mur de Berlin, dans l’Allemagne réunie, au début des années 1990.

Sa fille Nina, aux apparitions scéniques extravagantes et provocantes, est, elle, devenue une des grandes figures de la scène du punk allemand. Sa carrière mêle scandales, militantisme, spiritualité et ésotérisme. La fille de Nina Hagen, Cosma Shiva Hagen, souvent apparue en public aux côtés de sa mère et de sa grand-mère, s’est elle aussi lancée dans une carrière d’actrice.