Emotion au Brésil: La maman de Pelé, âgée de 100 ans, va enterrer son illustre fils

Le 21 décembre, elle se tenait là, pour veiller sur lui en famille, à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Un peu plus d'une semaine plus tard, Celeste Arantes do Nascimento a vu son fils s'en aller, à 82 ans, après une ultime bataille contre un cancer du côlon. Elle avait donné la vie à Edson Arantes do Nascimento, devenu Pelé, à Tres Coraçoes le 23 octobre 1940. Celeste avait alors 17 ans. Elle le voit aujourd'hui quitter ce monde après une vie de génie et lui dira adieu, mardi, à l'occasion de l'enterrement du footballeur au cimetière Memorial Necrópole Ecumênica, dans l'intimité du cercle familial.

S'il était devenu le «Roi», alors elle est une reine, qui a vu son fils construire sa légende depuis ses premières heures dans la modeste maison familiale. Les parents de Pelé étaient pauvres, son père ayant notamment été un footballeur amateur. Celeste a fêté ses 100 ans le 20 novembre 2022 et, ce jour-là, Pelé lui avait rendu hommage sur Instagram. «Dès mon plus jeune âge, elle m'a appris la valeur de l'amour et de la paix. J'ai plus d'une centaine de raisons d'être reconnaissant d'être son fils», avait-il écrit.

«Elle n'est pas consciente»

Il était Pelé pour le monde entier mais «Dico» pour sa maman, à qui ses enfants et petits-enfants ont tenté d'annoncer le décès ces dernières heures. «Elle n'est pas consciente (…) Elle va bien mais elle est dans son propre monde», a confié à ESPN Maria Lucia do Nascimento, sœur de Pelé. La dépouille du triple champion du monde brésilien a été amenée à Santos depuis l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans la nuit de dimanche à lundi. Celeste vit toujours dans cette ville portuaire, située à 80 km de la mégalopole, et le cortège passera devant chez elle mardi.

À Tres Coraçoes, les visiteurs se ruent à la Maison Pelé, une réplique de sa première demeure, située dans une rue pentue, aux maisons basses, et qui porte son nom. Construite sur la base des souvenirs de la mère de Pelé, la maison montre les origines modestes de la famille: le strict minimum de meubles en bois, des matelas de paille, une vieille radio, un portrait encadré des parents sur un mur.