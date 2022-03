France : La manifestation en soutien d'Yvan Colonna vire à «l'émeute»

Une manifestation en soutien à Yvan Colonna, dans le coma après une agression en prison, a tourné à l’affrontement à Bastia, en Corse.

Repris par les quelques milliers de personnes parties sous une pluie fine et froide du palais de justice, ce slogan traduisait la tension dans l’île depuis le 2 mars et l’agression de l’ancien berger à la prison d’Arles (Bouches-du-Rhône), qui l’a plongé dans le coma.

«Liberta, Liberta!»: capuches sur la tête pour les plus jeunes, parapluie pour les plus âgés, toutes les générations étaient représentées dans une foule sur laquelle flottaient de nombreux drapeaux frappés de la tête de Maure, ainsi que des banderoles portant le visage de Colonna.

«Des émeutes ont lieu à Bastia»

La colère a débordé dès l’arrivée du cortège à la préfecture, avec des échauffourées entre les forces de l’ordre et 200 à 300 manifestants encagoulés, vêtus de noir et pour certains équipés de masques à gaz. Gaz lacrymogènes et canons à eau d’un côté, cocktails molotov, bombes agricoles et cailloux récupérés sur les voies ferrées de l’autre: les plus modérés ont vite dû déserter. «Ne filmez pas, salauds de Français»: pour certains, la présence des journalistes sur place n’était visiblement pas souhaitée.