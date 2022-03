Mobilisation – La manifestation passe entre les gouttes

Bien que 5 000 personnes se soient mobilisées pour la manifestation hier, elles étaient quand même plus nombreuses à prendre les bus pour rentrer chez elles ou flâner dans la zone piétonne de la capitale. «Je suis résidente! Je ne me sens pas concernée par la manifestation», nous a lâché Nadine qui vit à Luxembourg-Ville. Mère de deux filles de 14 et 19 ans, elle «comprend que les gens manifestent». «C'est vrai, toutes les restrictions que le gouvernement veut imposer nous concerneront tous tôt ou tard mais pour l'instant je ne suis pas concernée».