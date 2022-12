Mondial 2022: La «Mannschaft» prend cher dans la presse

Dans un commentaire écrit après la défaite, le Kicker et son journaliste ont la dent dure: «La Fédération allemande a fait naufrage à tous les niveaux: il ne doit pas y avoir de «business as usual», après la sortie du Mondial par la petite porte. «La débâcle est totale: pour la troisième fois consécutive, l'Allemagne a dit au revoir à un tournoi majeur, jeudi soir. Beaucoup sont à blâmer pour ça: de l'entraîneur national Hansi Flick au directeur technique Oliver Bierhoff, en passant par le président de la DFB, Bernd Neuendorf».

Dans Bild, l'ancien international Dietmar Hamann est sévère: «Des excuses, des excuses, des excuses... Il est temps de trancher. Je pense qu'il est impossible que nous puissions continuer avec cet entraîneur. Il ne nous reste que 18 mois après cette débâcle (ndlr: jusqu'à l'Euro que l'Allemagne jouera à domicile). C'était pathétique, sur et en dehors du terrain. Le Costa Rica a tiré une fois au but lors des deux premiers matches et nous les avons fait ressembler au Brésil... Dans cette équipe, chacun fait ce qu'il veut. Je ne vois aucune raison pour que Flick reste entraîneur».

«Flick prêchait le courage et il n'en a pas lui-même – cela nous a conduits à voir une équipe qui ne dégageait rien, qui, contrairement aux performances du football féminin l'été dernier, nous a laissés étrangement apathiques. Mais au moins, il y a une tendance à la hausse: il y a quatre ans, l'Allemagne était la dernière du groupe!» Peter Penders, le journaliste de la Frankfurter Allgemeine, ne mâche pas ses mots ce vendredi matin...

Le prix du meilleur titre de la journée revient sans doute à la Süddeutsche Zeitung, qui n'a pas hésité à lâcher un: «Le résultat qui correspond au grand bordel» qu'est la Fédération allemande. «Presque personne n'attendait avec impatience cette Coupe du monde au Qatar et, maintenant, l'équipe allemande rentre chez elle le plus tôt possible. Sur le plan sportif, il y a des interrogations après ce sérieux revers - notamment celle de l'entraîneur national».

L'élimination précoce des Allemands n'est pas non plus passée inaperçue à l'étranger, loin s'en faut. «Une victoire souveraine n'est pas une consolation pour un autre jour sombre dans l'histoire du football allemand», a apprécié The Athletic. «L'Allemagne finit avec le cœur brisé, elle qui est ENCORE éliminée en phase de groupes, après une victoire controversée du Japon». «L'Allemagne à la maison, trahie par l'Espagne. Mais c'est la faute des Allemands, car l'entrée en lice contre le Japon lors de leurs débuts en Coupe du monde leur a coûté une sortie précoce».