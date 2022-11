France/Grand Est: La marche «pour l'égalité parentale» passera près du Luxembourg

En 2021, la marche pour l'égalité parentale avait relié Marseille à Paris. Cette année, elle est organisée en partie dans le Grand Est, donc, et passera non loin du Luxembourg. Les parents marcheurs, qui font une étape quotidienne, entreront en Meuse, via Bar-le-Duc, le 19 novembre, puis rejoindront Nancy (24 novembre), Abreschviller (28 novembre) et Strasbourg (1er décembre). Ils reviendront ensuite à Paris où une manifestation est prévue, place de la Bastille, le 5 décembre à 10h.