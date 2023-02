Canada : La marmotte météorologue est morte avant d’avoir prédit la fin de l’hiver

C’est une tradition séculaire et folklorique en Amérique du Nord chaque 2 février: des marmottes sortent de leur terrier pour prédire un hiver plus ou moins long. Sauf que Fred, le rongeur canadien, a été retrouvé sans vie, ce jeudi. À Val-d’Espoir, au Québec, l’organisateur de cet événement insolite annuel, Roberto Blondin, a retrouvé l’animal inanimé jeudi matin en tentant de le sortir de son hibernation et a annoncé au public «la mort de Fred», selon Radio Canada.

Tradition importée des États-Unis

Si le rongeur Phil – il s’appelle ainsi depuis 1887 – voit son ombre, parce que la journée est ensoleillée, ses gardiens de Punxsutawney en concluent que l’hiver durera encore six semaines et que l’animal peut retourner hiberner.

Phénomène médiatique

À New York, Chuck, qui se terre sous le sol de l’arrondissement de Staten Island, a été beaucoup plus optimiste: le printemps approche à grands pas, comme il le prédit depuis huit ans. Même si la véritable météo américaine prévoit des températures glaciales vendredi et samedi sur la mégapole américaine et qu’elle estime que les marmottes voient «juste dans 40%» des cas depuis dix ans.