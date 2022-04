Football : La mascotte du Mondial 2022 est une sacrée énigme

Présentée vendredi, en marge du tirage au sort de la phase finale, la mascotte de la prochaine Coupe du monde suscite de nombreuses réactions interloquées.

C’est une tradition dont l’origine remonte à 1966. À l’occasion de la Coupe du monde tenue en Angleterre, les organisateurs avaient conçu la toute première mascotte de l’histoire de la compétition. Un lion, symbole du Royaume-Uni, arborant un maillot frappé du drapeau de l’Union Jack. Depuis, aucune édition n’y a coupé. Les mascottes sont devenues incontournables, même si l’on peine à cerner leur utilité (excepté les bénéfices rapportés par leur utilisation commerciale) et que leur identité laisse parfois perplexe. À ce titre, celle du prochain Mondial se situe très haut en matière de bizarrerie.

Ce vendredi, en marge du tirage au sort de la phase finale organisé à Doha (Qatar), a été dévoilé au grand public le «visage» de la Coupe du monde qui se tiendra dans le petit État du Golfe du 21 novembre au 18 décembre. Nommé La’eeb, traduction arabe de «joueur super doué», celui-ci prend la forme d’un keffieh, la coiffe traditionnelle arabe. Première singularité. Jusqu’alors, la mascotte du Mondial s’était toujours matérialisée en humain, en animal voire en fruit dans le cas de l’Espagne 1982 et du Mexique 1986, mais jamais en objet.

Mais le plus déroutant est ailleurs: par rapport à toutes ses devancières, la version 2022 possède la particularité de ne pas avoir de pieds. Très intrigant pour une représentation visuelle de la plus grande compétition footballistique. Si bien que La’eeb se retrouve réduit à un mélange baroque entre Casper le fantôme et une raie-manta. Bien éloigné, donc, du «joueur» présenté à l’origine.