Selon une étude: La masturbation est l’entraînement cérébral idéal pour les femmes

La masturbation incarne l’indépendance sexuelle et elle est même censée rendre intelligent.

La médecine encourage les femmes à faire l’amour - et même à le faire en solo. L’université de médecine Charité de Berlin a publié une étude dans le «Journal of Neuroscience» qui affirme que le sexe est un très bon exercice cérébral. Vingt participantes, âgées de 18 à 45 ans, ont été stimulées à l’aide d’un objet vibrant, et leurs réactions cérébrales ont été scannées en même temps.