Accouchements au Luxembourg : La maternité d'Ettelbruck rouvrira ses portes le 1er juin

ETTELBRUCK - La ministre de la Santé a confirmé vendredi soir que les accouchements seraient à nouveau possibles au CHdN d'ici moins de trois semaines.

C'est la bonne nouvelle pour toutes les futures mamans qui avaient décidé d'accoucher à la maternité du Centre hospitalier du Nord: ce sera à nouveau possible dès le 1er juin. C'est ce qu'a indiqué la ministre LSAP de la Santé, Paulette Lenert, au micro de RTL vendredi soir. Elle l'avait déjà laissé entendre la semaine dernière dans une réponse parlementaire aux députés CSV Claude Wiseler, Martine Hansen et Jean-Paul Schaaf.

Après avoir été contraint de fermer la maternité du CHdN le 4 avril faute de pédiatres disponibles en cas d'urgence, le ministère de la Santé a planché - avec les professionnels - sur un certain nombre de mesures qui permettraient de rouvrir rapidement la structure réalisant quelque 800 accouchements par an.

«Maintenir le fonctionnement de ces maternités»

Un concept qui prévoit notamment des formations complémentaires pour le personnel médical et soignant impliqué dans la prise en charge de nouveau-nés et une téléassistance entre les médecins du service national de néonatologie du CHL et le personnel de la salle d’accouchement dans les deux maternités du CHdN et du CHEM. Un concept actuellement «en transposition technique et organisationnelle entre les acteurs concernés» qui «devrait être opérationnel à la fin du mois courant», a conclu la ministre.