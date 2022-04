Luxembourg - La maternité d'Ettelbruck va fermer provisoirement

Pourtant dès dimanche soir, le conseil d’administration et la direction ont annoncé dans un communiqué que le CHdN était contraint «de fermer sa maternité de manière provisoire». A l'origine de cette décision, les démarches de l’association des médecins anesthésistes et réanimateurs d’Ettelbruck et du groupe des gynécologues Obstétriciens du CHdN «revendiquant une mise en conformité du fonctionnement de la maternité avec la loi hospitalière». Ils se réfèrent à la loi de mars 2018 qui impose la présence dans «une maternité qui assure moins de 1500 accouchements par an» 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 «d'un spécialiste en gynécologie obstétrique, du médecin spécialiste en anesthésie et d'un médecin spécialiste en pédiatrique».