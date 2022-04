Au Luxembourg – La mauvaise surprise de Kinder juste avant Pâques

«J’ai regardé exprès dans les rayons et j’ai bien remarqué que les produits Ferrero concernés avaient été retirés», souligne une médecin rencontrée sur le parking d’un supermarché. «Même si on connaît les lots en cause, on continue de se méfier. En tant que médecin, quand j’ai un cas de salmonellose, les patients sont recontactés par le ministère de la Santé et une enquête très sérieuse est menée pour savoir ce qu’ils ont mangé. Là, ce qui est impressionnant, c’est la quantité de produits concernés. Des alternatives existent , mais les œufs Kinder, c’est un grand classique pour Pâques».