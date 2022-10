États-Unis : La menace du «Grand Mensonge» pèse sur les élections de mi-mandat

Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la démocratie américaine n’avait connu un aussi «grand danger de délitement», met en garde Mark Bayer, consultant et ancien chef de cabinet d’un sénateur américain. «La souscription au 'Grand Mensonge' a été un thème de campagne important pour beaucoup de ceux qui nient le résultat de la présidentielle et se présentent aux élections. Comment ces candidats vont-ils réagir s’ils perdent de façon légitime leur propre scrutin en novembre?», s’inquiète-t-il.

Avec ça, «vous savez qu’ils ont volé l’élection»

Les allégations de fraude n’ont jamais été prouvées, mais cela n’a pas empêché l’ancien président Donald Trump et ses alliés de parvenir à persuader une part importante des électeurs républicains que Joe Biden n’a pas été légitimement élu. Pour beaucoup des partisans du républicain, comme Terri Privett, récemment rencontrée par l’ AFP en Floride, la taille des foules qui se pressent pour le voir est une preuve incontestable de la tricherie. Comparant Joe Biden et Donald Trump, la quinquagénaire juge que le démocrate n’attire pas un public massif, «alors que vous allez à un meeting de Trump et il y a des milliers et des milliers de gens qui essayent d’entrer». Avec ça, «vous savez qu’ils ont volé l’élection», assure-t-elle.