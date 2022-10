Drame familial en France : La mère avoue avoir tué son fils de 11 ans autiste, qu'elle «n'arrivait plus à gérer»

La mère de l'enfant retrouvé mort samedi sur les bords du fleuve Huveaune à Marseille a reconnu avoir tué son fils autiste «à l'aide d'un couteau pris dans la cuisine», et ce dès vendredi.

La mère de l'enfant retrouvé mort samedi sur les bords du fleuve Huveaune à Marseille a reconnu avoir tué son fils autiste «à l'aide d'un couteau pris dans la cuisine», et ce dès vendredi, a annoncé le parquet dimanche dans un communiqué. Placée en garde à vue samedi soir, cette femme de 39 ans a admis avoir d'abord «frappé son fils» dans son appartement vendredi, le jour où elle avait signalé sa «disparition», avant de l'emmener «dans le ''ravin''» (NDLR: au bord de l'Huveaune) où le corps sans vie a été retrouvé samedi par le père et l'oncle de l'enfant.

«Les crises»

Avant de découvrir le corps de l'enfant, samedi à la mi-journée, en bas d'une pente raide donnant sur l'eau, dans des herbes hautes et des broussailles, son père et son oncle avaient d'abord retrouvé sa veste, à 8h30 le matin, à une centaine de mètres de distance, également au bord de l'Huveaune, dans le quartier populaire de la Capelette. Dès samedi, les premiers «constats de la police technique et scientifique dans l'appartement» avaient motivé le placement en garde à vue de la mère, a rappelé Mme Laurens dimanche.