Frayeur sur le mariage : La mère de Ben Affleck hospitalisée après un accident

La fête se prépare, dans la vaste résidence de Ben Affleck en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis. Le gratin est invité, la famille est là et trois jours de fête ont commencé vendredi soir pour célébrer la récente union de l'acteur et de Jennifer Lopez. Mais les préparatifs ont bien failli tourner en eau de boudin, en raison d'un accident dans la maison de Ben.

Pas de quoi s'inquiéter outre-mesure, donc, mais la mère du marié risque donc de ne pas pouvoir danser à la noce de son fils. Et celle-ci s'annonce somptueuse. Les enfants des deux stars sont là (Ben Affleck en a trois, Violet, Seraphina et Samuel, J.Lo en a deux, Max et Emme, des jumeaux). Et parmi les invités, Matt Damon, le meilleur pote de Ben, est arrivé avec sa femme.