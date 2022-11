En France : La mère de Jonathann Daval sort du silence: «Mon fils n'est pas un monstre»

Cinq ans après les faits, le passage à l'acte de son fils reste pour elle toujours mystérieux. «Je ne l'explique pas», dit-t-elle, tout en affirmant «qu'il y a eu beaucoup de non-dits accumulés», sans donner plus de précisions. Face à l'horreur, elle confie ressentir aujourd'hui à la fois un sentiment de culpabilité -«qu'est-ce que j'ai loupé?»-, et n'avoir jamais pensé à laisser tomber son fils.

Le trentenaire a étranglé son épouse Alexia dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à leur domicile. Le lendemain, il a transporté son corps dans un bois avant d'y mettre le feu et de donner l'alerte, soutenant que sa femme n'était pas revenue de son jogging. Le corps d'Alexia a été retrouvé deux jours plus tard. Jonathann a été condamné à 25 ans de prison et 160 000 euros de dommages et intérêts auprès de la famille d'Alexia Fouillot.