Rumeurs : La mère de Justin Bieber topless dans Playboy?

Le magazine coquin aurait proposé une somme plutôt coquette à la maman de l’ado star pour poser seins nus dans une de ses prochaines éditions.

Mais Maman Bieber a tout de suite réagi sur son Twitter : «PLAYBOY!? Seigneur Non, OH QUE NON! Seigneur, Oh que non! Merci mais non merci!» indiquant que poser en petite tenue était «contre sa religion».