Témoignage : La mère de la fille cachée de Delarue parle

La femme qui affirme que son enfant est celui de Jean-Luc Delarue s’est expliquée dans une interview accordée à un magazine français.

Jean-Luc Delarue a épousé Anissa et n'a jamais donné de nouvelles à celle qui se dit la mère de sa fille. (photo: AFP)

Depuis que Le Journal Du Dimanche a révélé son existence, et surtout celle de sa fille, Kelly M était restée très discrète. Mais cette femme, qui aurait eu une liaison avec Jean-Luc Delarue il y a 12 ans, veut aujourd’hui donner son point de vue et sa version des faits. Elle a donc accordé une interview au magazine VSD.

Kelly M se sent trahie. Elle explique qu’elle n’a jamais voulu que l’existence de sa fille et sa demande de reconnaissance de paternité soient révélées. Selon elle, c’est son ancien avocat qui a trop parlé, notamment à la presse. «Depuis 12 ans, j’ai toujours tout fait pour garder cela privé afin de protéger ma fille et également de ne pas gêner Jean-Luc, qui, lui était une personnalité publique. Je ne voulais en rien un tapage médiatique», déclare-t-elle.

Promesse de mariage

Visiblement, cette femme originaire de la République démocratique du Congo a, depuis, changé d’avis. Elle raconte que c’est lorsque sa petite fille avait trois ans qu’elle a repris contact avec Jean-Luc Delarue, mais sans lui demander d’argent. Elle assure que l’animateur voulait «clarifier la situation», mais qu’il a ensuite renoncé. «On m'a fait savoir qu'il n'en était plus question et que cette reconnaissance pouvait ouvrir la porte à d'autres demandes. J'ai tout de suite stoppé et arrêté de l'importuner, à la demande de sa nouvelle avocate».

Kelly M affirme que Delarue lui avait promis de l’épouser. «Je lui ai fait confiance, comme je l'ai toujours fait pendant toutes ces années. Et j'ai attendu en vain. Fin mai, son avocate m'a fait savoir que Jean-Luc n'entendait plus accepter ma demande et que je pouvais faire comme bon me semblait.» Elle décide alors de lancer une demande de reconnaissance de paternité en juin 2012. Après la mort de l’animateur, survenue à la fin du mois d’août. «Chelsea et moi sommes toujours sous le choc. Nous sommes dans la peine, pas dans le procès», conclut-elle.