La mère de l’assaillant se confie: «Je ne reconnais pas mon fils»

«Je ne reconnais pas mon fils.» La mère de l’assaillant ayant tué un professeur de lettres au lycée d’Arras, en France, le 13 octobre dernier, est sortie du silence jeudi sur BFMTV. «Je suis sous le choc. Bien sûr que je condamne», dit-elle, en assurant qu’elle ne veut plus avoir de contact avec celui qu’elle a mis au monde. Tout en témoignant à visage caché, celle-ci revient sur le jour de l’attentat, lorsque Mohammed Mogouchkov, désormais écroué, a poignardé Dominique Bernard à mort et blessé grièvement deux autres personnes en criant «Allah Akbar».

Alors qu’elle devait chercher sa fille à l’école, elle a appris que les élèves de l’établissement ne pouvaient pas en sortir. «J’ai vu sur mon téléphone qu’un Tchétchène avait fait quelque chose de grave.» Elle a ensuite reconnu son fils de 20 ans et sa «veste grise» sur les vidéos publiées dans les médias.

Ce fils qui l’insultait «beaucoup»

Lorsqu’elle parle de sa situation familiale, celle-ci se décrit comme une victime depuis le mariage avec le père de l’assaillant. «Ça fait presque vingt ans que je suis victime», explique-t-elle, en soulignant que son fils «l’insultait beaucoup». Après l’attentat, le père de Mohammed avait avancé que son éloignement de la religion était l’élément déclencheur de son passage. Une théorie que l’interviewée, qui se dit «à la rue» et ne pouvant plus accéder à son logement, réfute. Désormais, elle aspire à «une vie normale et en sécurité en France».