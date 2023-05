La météo a retardé le développement des chenilles processionnaires

Les poils des chenilles processionnaires du chêne sont particulièrement volatils et urticants.

La météo de ces derniers mois a «retardé le développement des chenilles processionnaires du chêne», explique Philippe Schmitz chargé d'études au sein du service forêts de l'Administration de la nature et des forêts. À partir de juin, la concentration des poils urticants dans l’air est la plus élevée et diminue avec l’apparition des papillons en juillet. Cette année, cela pourrait «être retardé de quelques semaines», ajoute-t-il.