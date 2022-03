Catastrophes climatiques : La météo a tué 140 000 Européens en 40 ans

Les événements météo extrêmes, tels que les canicules et les inondations, ont coûté quelque 142 000 vies et près de 510 milliards d'euros en Europe, ces 40 dernières années.

Des événements plus fréquents et plus graves

De récentes études, notamment les travaux du GIEC, montrent que la fréquence et la gravité d'événements comme les sécheresses et les incendies de forêt s'expliquent mieux lorsque le changement climatique est pris en compte, a-t-il toutefois rappelé. Pour d'autres, comme les tempêtes de grêle, on manque encore de preuves. En Europe, les modèles climatiques prévoient des événements plus fréquents et plus graves que ce soit des tempêtes, des inondations, des glissements de terrains humides ou des sécheresses et des feux de forêt, a prévenu M. Vanneuville.