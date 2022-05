Au Luxembourg: La Métropole du Fer bichonne son patrimoine industriel

1 / 10 Depuis avril 2021, la Ville d’Esch-sur-Alzette a en effet entrepris la restauration de deux anciennes locomotives, l’une électrique, l’autre à vapeur, et d’un wagon à scories. Vincent Lescaut «Les trois engins sont classés monuments nationaux», avance fièrement André Zwally, échevin en charge des Infrastructures dans la Métropole du Fer. Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Un banal entrepôt, blafard et à l’air abandonné, tapi dans un coin peu fréquenté de Belval. Et, à l’intérieur, de vraies pépites, choyées par une poignée d’ouvriers experts en restauration de matériel ferroviaire. Depuis avril 2021, la Ville d’Esch-sur-Alzette a en effet entrepris la restauration de deux anciennes locomotives, l’une électrique, l’autre à vapeur, et d’un wagon à scories.

«Les trois engins sont classés monuments nationaux», avance fièrement André Zwally, échevin en charge des Infrastructures dans la Métropole du Fer. C’est pourquoi ces restaurations «s’inscrivent dans le cadre du respect par rapport à la culture industrielle et de la protection de ces repères du passé», insiste l’échevin, qui ajoute qu’il s’agit par la même occasion de «réparer les erreurs du passé».

«Garantir que la rouille ne vienne plus les ronger»

Initiée par la Ville d’Esch, la délicate opération a été confiée à cinq collaborateurs de l’ASBL ProActif. «D’abord, ils disposent d’une expérience en la matière, puisque l’ASBL est en charge de l’entretien du matériel ferroviaire au Fond-de-Gras», explique André Zwally. «En parallèle, l’objectif est de promouvoir les initiatives à l’emploi», et, ajoute le représentant de la Ville, «chose non négligeable, la restauration a un coût d’approximativement 150 000 euros par an, soit trois fois moins que si cette opération avait été confiée à une entreprise».

Ces trois témoins du passé industriel eschois sont appelés à réintégrer l’emplacement qu’ils occupaient depuis trois décennies, respectivement la place de l’Exposition à Lallange, le coin des rues de Luxembourg et Marie Curie au Schlassgoart, et à proximité du cimetière de Lallange. «Le but est de garantir que la rouille ne vienne plus les ronger pour les 30 prochaines années».

Aucune chance de les revoir sur des voies de chemin de fer

Scintillante dans sa robe noire brillante, la loco à vapeur Hanomag Série 59, qui date de 1911, sera la première à retrouver l’air libre. «Nous espérons pouvoir la ramener sur son site avant les vacances d’été.» Quant aux deux autres machines, «elles seront prêtes, l’une en 2023, l’autre en 2024». Une par an, donc.