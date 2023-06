Drogue: La Meuse rurale empoisonnée par l’héroïne la plus accessible de France

Verdun, la Meuse et la Grande Guerre. Les fantômes du passé côtoient une bataille plus insidieuse: l’héroïne, ce «poison brun», se répand dans les villes et les villages de ce département d’à peine 185.000 habitants frappé par la désertification économique.

Dans les points de deal meusiens, le «marron» devance largement la cocaïne et le cannabis. Entre 2014 et 2018, il représentait 35,9% des saisies de stupéfiants dans le département, contre moins de 5% dans le reste du pays. La vigueur du marché s’explique d’abord par la proximité géographique avec les Pays-Bas et la Belgique, pays de stockage et de redistribution de l’héroïne. Et par son prix: «à Verdun, vous avez l’héroïne la moins chère de France, 20 euros le gramme en moyenne», souffle la procureure de la ville Sophie Partouche.