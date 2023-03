Essai automobile: La MG4 peut bousculer la donne

Si le passage à l’électrique a de quoi parfois rebuter en raison des tarifs, malgré les primes étatiques généreuses au Grand-Duché, la MG4 pourrait faire réfléchir. Déjà plus grande qu’une citadine, la compacte au style affirmé peut facilement embarquer cinq passagers qui s’y trouveront à l’aise. Même s’il faudra faire dans ce cas quelques compromis au niveau des bagages... Avec des batteries provenant du fabricant chinois SAIC, propriétaire de la marque, le véhicule est bien doté. La plus grosse, de 64 kWh, promet jusqu’à 450 km d’autonomie, mais il faudra se résoudre à bien moins, surtout en conditions hivernales.

La MG4 se révèle gourmande lancée sur voie rapide et autoroute, la consommation dépassant les 25 kWh. Même sur routes secondaires et en ville, maintenir à 15-17 kWh demandera des efforts. Cela est surtout dû à un dynamisme de la propulsion, que le mode éco ou le système de récupération d’énergie à la relâche ne viennent pas entamer.

Un intérieur épuré

L’intérieur est épuré, sobre et reflète une qualité globale correcte malgré quelques plastiques durs, tout ce qu'il y a de plus normal compte tenu du prix. Particularité, l’ensemble des commandes sont digitales via un écran central à plat, non orienté vers le conducteur et de taille modeste, avec une présentation un peu terne.