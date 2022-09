Netflix : La minisérie «Dahmer» fait un carton

Disponible depuis le 21 septembre 2022 sur Netflix, «DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story», est le programme qui a été le plus vu sur la plateforme en une semaine. Selon les chiffres fournis par le service de streaming, la minisérie mettant en scène Evan Peters dans le rôle du tueur en série Jeffrey Dahmer, a été regardée par 196,2 millions de personnes.

Il s’agit du meilleur démarrage pour une série Netflix, depuis la saison 4 de «Stranger Things» en mai 2022. Dans l’histoire de Netflix, seules «Squid Game», «All of Us Are Dead», la saison 4 de «Stranger Things» et la saison 2 de «Bridgerton» ont fait mieux que «Dahmer» durant les jours suivant leur mise en ligne.