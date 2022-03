La ministre allemande de la Santé devra s'expliquer

La ministre allemande de la Santé est mise en cause après le vol de sa voiture de fonction en Espagne.

La ministre allemande de la Santé, Ulla Schmidt, a fait l’objet de sévères critiques dimanche après avoir révélé qu’elle s’était fait voler sa voiture de fonction... durant ses vacances en Espagne. «Mais comment se fait-il que la Mercedes Classe S de la ministre était en Espagne?», s’interrogeait le Bild am Sonntag, résumant ainsi l’opinion générale dans un pays très attaché à la bonne gestion des deniers publics.

Le président de la commission budgétaire du Bundestag, Otto Fricke, a d’ailleurs réclamé que la ministre social-démocrate du gouvernement d’Angela Merkel s’explique devant les députés. «Je souhaite savoir pour quels rendez-vous Madame Schmidt a eu besoin de sa voiture et de son chauffeur à Alicante et pourquoi il n’était pas possible que l’ambassade lui fournisse un moyen de transport», a souligné le député du Parti libéral.