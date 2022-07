Visa russe : La ministre belge dans la tourmente pour ses liens avec la Russie

«La Crimée et le Donbass sous occupation illégale»

Celle-ci avait d'ailleurs évoqué un voyage en Russie. Embarrassée et critiquée par l'opposition, la cheffe de la diplomatie belge se veut particulièrement prudente dans sa communication. Elle a récemment écrit à son homologue ukrainien mentionnant «l'intégrité territoriale de l'Ukraine et (…) les territoires de l'Ukraine, dont la Crimée et le Donbass, qui sont actuellement sous l'occupation illégale de la Fédération de Russie».