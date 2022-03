Enseignement du portugais : La ministre s'explique et parle d'«un malentendu»

LUXEMBOURG - Un commentaire Facebook de la ministre de l’Intégration sur la pratique du portugais à l’école a déclenché de vives réactions.

Petite cause, grandes conséquences. En approuvant sur Facebook, la décision d’un enseignant qui aurait limité l’usage du portugais dans sa classe, la ministre de l’Intégration, Corinne Cahen (DP), a provoqué un effet papillon. Le professeur et la ministre ont-ils réagi comme ils le devaient? Sur le site Internet de L’essentiel, plus de 200 réactions ont été postées (voir ci-dessous). La polémique prend de l’ampleur sur cette information relayée d'abord par plusieurs médias portugais.