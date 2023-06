Communales au Luxembourg: La ministre Sam Tanson, «moins stressée quand elle n’est pas candidate»

Tranquille et détendue, la ministre de la Justice, Sam Tanson, se trouvait au brunch électoral des Rotondes lorsque nous l’avons croisée sur le coup de 15h à Luxembourg-Ville. Après avoir voté, elle profitait d’un moment de répit entre amis, à l’abri d’un soleil étouffant.

«On attend, reconnaît Sam Tanson. Ce qui m’intéresse le plus, ce sont les résultats à Luxembourg-Ville, mais aussi à Esch-sur-Alzette. Et là, je sais que cela va prendre un peu de temps avant d’avoir une vision claire des choses et une tendance ».