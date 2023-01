Grande Région : La mise en service «chaotique» du RER strasbourgeois

«Plan de transport adapté»

«C'est, plus que tout, une charge mentale supplémentaire» témoigne à l'AFP Emeline Adrian, usagère qui habite Lutzelhouse, une petite commune à l'ouest de Strasbourg. La fonctionnaire, mère de deux enfants, rencontre des difficultés depuis le lancement du réseau express alsacien. «Avant, j'avais quatre trains qui me permettaient d'arriver à 9h à Strasbourg. Aujourd'hui, je n'en ai plus que deux», déplore-t-elle. Une situation qui la contraint à reprendre la voiture, «alors que la ZFE (Zone à faible émission) vient d'être mise en place. Entre l'abonnement SNCF et le prix de l'essence, mes frais ont considérablement augmenté».