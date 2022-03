Déplacements au Luxembourg : La mobilité douce a un coût, mais il reste léger

LUXEMBOURG - Il faut compter 600 euros environ pour se doter d'un vélo digne de ce nom.

Les députés votent ce mardi la loi sur la mobilité douce visant à ce que, d'ici 2020, «25% des déplacements quotidiens» s'effectuent via la mobilité douce, dont le vélo. Pas gagné. Dans un sondage paru en janvier, 23% des résidents déclaraient avoir utilisé un vélo la semaine précédente, mais 29% n'avoir pas roulé depuis plus de trois ans. Pourtant, le vélo reste une alternative peu onéreuse.

Pour une pratique quotidienne, on privilégiera un vélo de ville, voire un VTC (vélo tout chemin). «Il faudra compter entre 600 et 1 000 euros pour un produit correct. En dessous de 600 euros, on tombe dans la gamme loisirs et les composants ne sont pas adaptés», renseigne Hervé Teschké, vendeur chez Velocenter Goedert. Ajoutez de 40 à 100 euros pour un casque. Plus d’une dizaine à une trentaine d’euros pour un kit de dépannage de base.