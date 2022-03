François Bausch : «La mobilité est un service de première nécessité»

LUXEMBOURG – Le vice-Premier ministre luxembourgeois François Bausch est l'invité de la «Story» sur «L'essentiel Radio» toute la semaine.

Épisode 1 - La séquence du 28 février

Vice-Premier ministre, ministre de la Défense et ministre de la Mobilité et des travaux publics, François Bausch est l'invité de la «Story» sur L'essentiel Radio. Au micro de Jean-Luc Bertrand, il évoque dans le premier épisode de l'émission, le sujet de la mobilité et notamment la gratuité des transports, instaurée dans tout le pays depuis le 1er mars 2020.