Revenus au Luxembourg en 2021: La moitié de la population gagne moins de 3 540 euros

42 482 euros annuels nets, soit 3 540 euros par mois: c'est le revenu médian des travailleurs du Grand-Duché en 2021, selon des données publiées par Eurostat. Cela signifie que la moitié d'entre eux gagnent plus et que l'autre moitié gagne moins.

Le revenu médian luxembourgeois est - sans surprise - le plus haut d'Europe, la moyenne de l'UE se situant à 18 372 euros annuels nets, soit 1 531 euros nets mensuels. Il est de 2 155 euros en Belgique, 2 085 euros en Allemagne et 1 890 euros en France. Tout en bas du classement, on retrouve la Bulgarie (430 euros) et la Roumanie (403 euros).