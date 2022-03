À Moscou - «La moitié de mes amis se sont faits arrêter»

Depuis le 24 février, au moins 14 700 personnes ont été interpellées en Russie lors de manifestations. AFP

«Je suis encore choqué par ce qu'il se passe actuellement, j'ai du mal à trouver mes mots». À 26 ans, Dimitri commençait tout juste sa carrière de producteur à Moscou quand son pays natal a attaqué l'Ukraine, le 24 février. «Ce jour-là, personne ne comprenait cette 'opération militaire', comme ils l'appellent ici», se remémore le Moscovite, qui s'est livré à L'essentiel, malgré les risques qu'il encourt. Les personnes critiquant les troupes russes et parlant d'invasion sont en effet passibles d'amendes et risquent la prison. «Le monde doit savoir que nous avons un avis différent (NDLR: de Poutine), nous ne sommes pas un gros ours brun voulant dévorer l'Europe», illustre-t-il.

Avec ses amis, Dimitri a pris part à plusieurs manifestations contre la guerre, proscrites par le gouvernement. Mais certains ne sont pas rentrés chez eux. «Une vingtaine de mes amis ont été arrêtés par la police. C'est presque devenu le quotidien en Russie, voir des gens se faire embarquer», regrette-t-il. «Il y a tellement d'incarcérations, que le police ne peut pas garder tout le monde. Ce qui fait peur, ce sont les conséquences à l'avenir. Ces arrestations peuvent peut-être affecter les gens des années après, craint-il. En tout, depuis le 24 février, au moins 14 700 personnes ont été interpellées en Russie lors de manifestations, selon OVD-Info, ONG spécialisée dans le suivi des manifestations.

«On n'a pas choisi la guerre»

Le Russe préfère ne plus se mettre en danger pour sortir manifester, l'atmosphère dans les rues de la capitale étant devenue plus froide que jamais, détaille-t-il. «Il y a beaucoup plus de policiers, il y en a partout, dans tout le centre de Moscou, avec de gigantesques autocars. C'est devenu très compliqué d'exprimer publiquement ce qu'on pense. Les gens ont vraiment peur». Malgré les restrictions d'accès aux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter et les médias d'opposition décidées par le Kremlin, beaucoup de Russes restent informés grâce à Telegram, application de messagerie, nous dit Dimitri.

«On arrive à s'informer correctement mais certaines personnes pensent encore que l'invasion est une opération militaire». Face au conflit et les sanctions économiques prises contre la Russie, 300 grandes entreprises ont quitté le pays de Vladimir Poutine, comme McDonald's. «Bon, je ne peux plus me connecter à Netflix ou Spotify mais c'est secondaire. Pour le moment, on n'est pas encore impactés par les sanctions. Mais on s'attend à une hausse des prix des produits du quotidien», suppose le jeune homme.

Ces sanctions sont craintes par des milliers de Russes qui ont décidé de fuir leur pays, notamment via la Finlande, selon plusieurs médias. Pas question de quitter la Russie pour Dimitri, même s'il se sent «trahi» par le «gouvernement et ses élus». «Je ne dirais pas que j'ai honte d'être russe mais on n'a pas choisi la guerre. Nous, la jeune génération, on préparait l'avenir, on avait des plans pour les années à venir. Désormais on peut seulement prévoir les semaines à venir».