JO de Paris 2024 : La moitié des billets à 50 euros et moins

Plus de dix millions de tickets seront disponibles pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. Tout sera vendu en 2023, via un système de tirage au sort.

Après avoir dévoilé en décembre, à grand renfort de visuels, une cérémonie d’ouverture inédite hors stade entièrement sur la Seine, dont la facture n’a pas encore été affichée, le comité d’organisation (Cojo) s’est penché sur la billetterie. Bien sûr, le scénario pandémique rode toujours, après le huis clos à Tokyo, et très peu de spectateurs à Pékin. Il y a un an, le patron du Cojo, Tony Estanguet, avait confié aux parlementaires que le comité travaillait sur plusieurs modèles pour cette raison.

Plus de 13,4 millions de billets seront disponibles à la vente: 10 millions pour les JO et 3,4 millions pour les paralympiques. Tout sera vendu en 2023, via un système de tirage au sort (inscription dès décembre 2022) qui générera des créneaux d’achats en février et en mai, puis fin 2023.