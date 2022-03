Environnement au Luxembourg : La moitié des déchets recyclables sont exportés

LUXEMBOURG – Le Luxembourg augmente régulièrement sa part de déchets recyclés. Mais une grande partie de ceux-ci sont envoyés à l’étranger pour être traités.

D’autres déchets sont triés au Luxembourg mais exportés ensuite, faute d’outils adéquats pour les traiter. C’est le cas des papiers et cartons, qui constituent 18% des déchets recyclés, des plastiques (8%), ainsi que des déchets électroniques (3%), triés et démantelés au Grand-Duché avant d’être envoyés ailleurs. Enfin, le verre, les métaux et les textiles (18% au total) sont directement acheminés à l’étranger pour être triés et recyclés.