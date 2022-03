Flandre : La moitié des enfants adoptés par des gays

Six ans après la légalisation de l'adoption par des couples homosexuels en Belgique, la moitié des enfants adoptés en Flandre en 2012 l'ont été par des couples de même sexe.

Sur 30 enfants nés en Belgique et à adopter l'an dernier, «14 ont été accueillis par des couples homosexuels et 16 par des couples hétérosexuels», a précisé dans son rapport annuel le Centre flamand pour l'adoption (VCA). Ces chiffres confirment que les associations chargées d'organiser les adoptions nationales ne s'y opposent pas, pas plus que les mères biologiques, qui ont un droit de regard sur l'orientation religieuse ou la situation familiale du couple qui adoptera leur enfant, a souligné une porte-parole du VCA citée par le journal De Morgen.