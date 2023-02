Tensions avec la Russie : La Moldavie a fermé son espace aérien

La Moldavie, ex-république soviétique voisine de l'Ukraine, a fermé mardi pendant un peu plus de deux heures son espace aérien, les médias locaux évoquant «des raisons sécuritaires» sur fond de tensions avec la Russie, accusée de vouloir y déstabiliser la situation. «Chers passagers, l'espace aérien moldave est actuellement fermé», a écrit Air Moldova sur son compte Facebook, en annonçant l'arrêt des vols.

La Direction de l'aviation civile a confirmé l'information un peu plus tard, précisant que l'espace avait été fermé «à 11h24 et rouvert à 14h47». Aucune raison n'a été donnée. Un journal moldave a évoqué «un drone étranger volant sans autorisation». Cette annonce intervient alors que le petit pays situé entre l'Ukraine et la Roumanie a décidé de renforcer les mesures de sécurité face aux projets présumés de Moscou, pour renverser le pouvoir pro-européen en place à Chisinau.