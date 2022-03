La montagne en raffole

Une planche, quatre roulettes tout-terrain et... roulez petit bolide! Le mountainboard est le benjamin des sports de montagne.

Cette discipline, ludique mais très sportive et acrobatique, est apparue aux États-Unis dans les années 90. Elle est arrivée dans les Alpes, via l’Australie, au début des années 2000.

Engin hybride mi-skateboard, mi-snowboard avec quatre roues tout-terrain, la maîtrise du mountainboard requiert de l’équilibre et de l’estomac, les chutes sur terrain sec, pentu et accidenté, là où glissent les skieurs en hiver, étant autrement plus douloureuses que sur la neige.