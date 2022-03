La mort d'un jeune homme embrase la cité

Des violences ont éclaté jeudi pour la troisième nuit consécutive à Firminy, dans la banlieue de Saint-Etienne, après la mort par pendaison d'un jeune dans un commissariat. Le Parquet a ordonné une nouvelle autopsie.

Plusieurs voitures de police et de pompiers ont été endommagées par des jets de pierres et la police a faire usage de gaz lacrymogènes. Aucune personne n'a été blessée. Six jeunes ont été interpellés par la police et placés en garde-à-vue au commissariat de Saint-Étienne.