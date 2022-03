Syrie : La mort d'un négociateur ravive le conflit

De violents combats ont éclaté à Wadi Barada, à 15 kilomètres de Damas, après l'assassinat d'un négociateur par des hommes armés non identifiés.

De violents combats ont eu lieu dans la nuit dans le secteur de Wadi Barada entre forces gouvernementales et rebelles, a rapporté dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Ces heurts sont intervenus après l'assassinat d'un négociateur. «De violents combats ont éclaté après minuit entre forces du régime et des combattants du Hezbollah libanais d'une part et des groupes rebelles de l'autre», a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.