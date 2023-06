Tour de France 2023: la mort de Gino Mäder hante les coureurs

Le Tour de France commence samedi et des coureurs (ici le vainqueur de l’an dernier Jonas Vingegaard et son équipe) sont inquiets.

Ils ont peur

C’est le cas du champion des États-Unis Quinn Simmons: «On connaît tous les risques de ce sport, mais quand on les voit d’aussi près, on se met à se demander un peu ce qu’on fait de notre vie», a lâché le jeune baroudeur (22 ans) de Lidl-Trek. «Je mentirais si je disais que je n’avais pas un peu peur de retourner en montagne.»

«On descend les montagnes à 100 km/h, habillés en lycra, et on n’est pas entouré par de la mousse, souligne Tom Pidcock. Je ne prends jamais de risques inconsidérés.»

Améliorer le signalement

«Tout le monde a progressé, les vélos vont plus vite et les freins sont plus efficaces, je trouve qu’il est plus difficile de faire des écarts dans une descente qu’il y a six ou sept ans», juge le leader de DSM, qui avait écrit une grande page de sa carrière dans la descente sous la pluie de Domancy en 2016 – victoire d’étape et deuxième place du classement général du Tour.