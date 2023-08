Russie: La mort de Prigojine, patron de Wagner, confirmée par Moscou

Selon les agences Ria Novosti, TASS et Interfax, se référant à l'agence russe du transport aérien Rossaviatsia, le nom d'Evguéni Prigojine figure sur la liste des passagers de cet avion qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg, deux mois jour pour jour après sa mutinerie.

«Il y avait 10 personnes à bord, dont 3 membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées», a indiqué un peu auparavant sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence. Vers 22h, une chaîne Telegram liée à Wagner et Moscou ont confirmé, chacun de leur côté, la mort de Prigojine. Son bras droit Dmitri Outkine a lui aussi été tué dans le crash. Wagner évoque par ailleurs la piste d'un missile qui aurait visé l'avion.

Des vidéos dont l'AFP n'a pas pu confirmer l'authenticité ont été diffusées sur plusieurs chaînes Telegram se disant liées à Wagner, montrant des débris en feu dans un champ ou encore un appareil tombant du ciel. Les dix corps ont été identifiés, confirmant, à 22h, la mort de Prigojine et de son bras droit.

«Le criminel Prigojine ne manquera à personne au Bélarus. C’était un meurtrier et il faut s’en souvenir comme tel», a indiqué Mme Tikhanovskaïa sur X, estimant que «sa mort pourrait démanteler la présence de Wagner au Bélarus», un pays allié de Moscou.

Une enquête a été ouverte pour «violation des règles de sécurité du transport aérien» a été ouverte. «Une équipe d'enquêteurs a été envoyée sur les lieux pour établir les causes de l'accident», a indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête russe. Selon Rossaviatsia, l'avion appartenait à la société MNT-Aero, spécialisée dans le transport d'affaires.

Evguéni Prigojine avait été à l'origine en juin d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, menée par ses hommes, qui avaient brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Vladimir Poutine l'avait qualifié de «traître», sans prononcer son nom.

Mutinerie en juin

Lundi soir, M. Prigojine était apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner sur les réseaux sociaux, où il affirmait se trouver en Afrique. Dans un paysage désertique, il disait travailler à «rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre».