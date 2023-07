La morte se réveille sur la route de son enterrement

Une famille thaïlandaise a été emportée par un ouragan d’émotions contrastées, le 29 juin, dans la province d’Udon Thani (nord-est). Atteinte d’un cancer, Chataporn Sriphonla semblait être en fin de vie quand sa mère a demandé aux médecins l’autorisation de la ramener à la maison. «Je voulais qu’elle passe ses derniers instants avec sa famille, alors je me suis arrangée. Nous avons eu le cœur brisé en apprenant qu’elle était décédée sur la route de la maison», raconte au Sun Mali, la maman de la femme de 49 ans.

Après ce triste événement, la famille de Chataporn Sriphonla a acheté un cercueil et a commencé à préparer ses funérailles dans la plus pure tradition bouddhiste. Les proches de la quadragénaire ont ensuite transporté son corps vers un temple, où il devait être conservé en attendant sa crémation. C’est pendant ce trajet qu’un rebondissement digne d’un film fantastique est survenu: Chataporn Sriphonla s’est soudainement réveillée et s’est remise à respirer.