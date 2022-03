Réforme en France : La Moselle veut une région avec le Luxembourg

GRANDE RÉGION - Le président du Conseil général de Moselle a demandé l'autorisation au Premier ministre français de former une eurorégion regroupant, entre autres, la Moselle, la Sarre et le Luxembourg.

La réforme territoriale prévoit une nouvelle version de la carte de France, avec 13 régions au lieu de 22 et l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne réunies.

Le président UDI du Conseil général de Moselle, Patrick Weiten, a demandé à Manuel Valls le droit d'expérimenter dans le cadre de la réforme territoriale, la formation d'une grande région qui comprendrait la Moselle, la Sarre et le Luxembourg, a-t-on appris mardi. Dans le cadre des débats autour de la réforme, M. Weiten a plaidé pour la formation d'une «Grande Région» transfrontalière, avec la Moselle, à cheval sur la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg et la Wallonie.