En France : La motion de censure contre le gouvernement Borne rejetée

Seulement 146 votes pour: l'Assemblée nationale a rejeté lundi la motion de censure de gauche du gouvernement d'Elisabeth Borne, qui avait dénoncé par avance un «procès d'intention», là où la Nupes y voit une «clarification».

L'alliance de gauche n'a pas fait tout à fait le plein des 151 voix au total des insoumis, socialistes, écologistes et communistes. C'est loin d'être assez pour renverser le gouvernement, ce qui aurait nécessité la majorité absolue de 289 voix et était impossible sans les suffrages des LR et RN. «Chacun a pu se compter» et «nous allons désormais pouvoir travailler», a réagi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran devant la presse, soulignant que «le congrès de la Nupes est terminé» et que «le travail parlementaire va pouvoir commencer».