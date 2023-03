Gronde sociale en France: La réforme des retraites définitivement adoptée

Ce gouvernement «est d'ores et déjà mort», a déclaré la cheffe de file des insoumis, Mathilde Panot, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon appelant à «passer à la censure populaire», «en tout lieu et en toute circonstance». Elisabeth Borne «doit partir» ou «le président doit la démissionner», a abondé le présidente du groupe RN Marine Le Pen.

«Déchaînement de violences»

Devant un hémicycle clairsemé du côté de la majorité, Elisabeth Borne a de nouveau défendu son texte. Le gouvernement n'est «jamais allé aussi loin dans la construction d'un compromis». Le 49.3 «n'est pas l'invention d'un dictateur», a-t-elle lancé. Et de dénoncer «l'antiparlementarisme à l'oeuvre» des oppositions et le «déchaînement de violences» de certains députés de gauche pendant les débats tumultueux sur ce projet phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron.