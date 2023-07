Politique au Luxembourg: Xavier Bettel: «La motivation n’a jamais disparu»

Le DP fait toujours corps derrière Xavier Bettel. Au lendemain de l’annonce des têtes de liste pour les élections législatives du 8 octobre, le parti a officiellement lancé sa campagne, samedi lors de son congrès à Roodt-sur-Syre. «La motivation n’a jamais disparu, je suis content de me lancer», affirme le Premier ministre, toujours très applaudi et soutenu par son parti. «Je n’ai pas découvert les gens ces trois derniers mois, comme certains autres», a-t-il glissé sous forme de pique, probablement à l’adresse de Luc Frieden, tête de liste CSV après dix années loin de la politique.

Il est revenu sur les «moments difficiles» de son mandat, à commencer par «le Covid, la pire crise de ces dix dernières années». Mais aussi «la mort du Grand-Duc Jean (NDLR: en 2019), la tornade (2019), les inondations (2021), la guerre en Ukraine et la crise de l’énergie (2022)». Désormais, il estime que «le logement et le climat» figureront parmi les principaux sujets de la campagne. «Mais aussi la compétitivité, car pour avoir une politique sociale qui fonctionne, il faut rester compétitif», affirme le dirigeant libéral.

«Solutions concrètes»

Le DP «prône une croissance qualitative. Il n’y a pas eu de réforme fiscale à crédit», a lancé un Xavier Bettel détendu et énergique, sans cravate, souvent accoudé à son pupitre. «Si je n’avais pas dû investir pour lutter contre le Covid et combattre l'inflation, j’aurais aimé faire une réforme de l’imposition individuelle», dit celui qui estime que le système fiscal actuel basé sur le statut marital «remonte à des temps anciens».

Avant, c’est Carole Hartmann, secrétaire générale du parti, et surtout Lex Delles, le président, qui avaient déroulé les grandes lignes programmatiques. «Une politique qui propose des solutions concrètes», a plaidé la première. Le second a évoqué le pouvoir d’achat, le congé parental, la construction de logements, la simplification des procédures, ou encore la politique climatique. Avec des priorités claires résumées par Xavier Bettel: «Pour le logement, nous devons prendre certaines mesures, et pour le climat, nous ne devons pas baisser les efforts».