Luxembourg: «La moto, c’est la liberté et les sorties avec les copains»

La grande messe des motards est de retour après le Covid. Editpress

Pour Fränz Hauschild, président des Victory Riders Luxembourg, la moto, cela représente «la liberté. Les balades en Europe avec les copains. Les nouveaux amis rencontrés sur la route», décrit-il.

Des copains, les membres du club en retrouveront beaucoup lors du HardBall qu’ils organisent vendredi et samedi à Beaufort, pour la première fois depuis le Covid. Plus de 1 200 amateurs de deux-roues sont attendus. «Ils viennent de toute l’Europe et on voit de plus en plus de femmes qui pilotent», note Fränz Hauschild.

Si au départ le HardBall est plus centré Victory et Indian Motorcycles, à partir de cette année, il devient un événement international de motos de toutes marques. «Il y aura même une marque américaine complètement électrique, souligne Fränz Hauschild. Elles ont un couple incroyable et ne font pas de bruit. Elles sont plaisantes à piloter», apprécie-t-il.

«Charity Run» pour la Fondation Autisme Luxembourg

Des concessionnaires proposeront des essais, mais il y aura également des stands de vêtements et de bijoux, un barbier, un tatoueur, du pinstriping (NDLR: une technique de décoration pouvant être utilisée pour la moto), de la restauration et de la musique.