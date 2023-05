Solidarité: La moto chargée de roses, ils luttent contre le cancer

«Une rose, un espoir», une fois qu’on a essayé, on ne veut plus arrêter c’est tellement bien! L’action allie la passion de la moto avec la bonne cause», s’enthousiasme Laurent Schutz, 38 ans. Samedi et dimanche, le frontalier qui travaille à Mondorf-les-Bains fera partie des milliers de motards qui sillonneront des régions françaises, dont le Grand Est, pour vendre des roses au profit de la Ligue contre le cancer.